Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос о прекращении войны против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Этот вопрос он планирует поднять после недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Эрдоган рассказал журналистам, что хочет обсудить с Путиным пути завершения российско-украинской войны. По его словам, соответствующая инициатива стала продолжением переговоров с Владимиром Зеленским, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле.

«Как Турция, мы делаем всё возможное, чтобы проложить путь к миру между Россией и Украиной, и будем продолжать это делать. После нашей встречи с президентом Зеленским мы хотим обсудить российскую сторону вопроса во время встречи с президентом Путиным», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что министр иностранных дел и другие представители властей Турции поддерживают контакты с украинскими и российскими чиновниками. Стороны пытаются выяснить возможность проведения новой встречи между Украиной и Россией на территории Турции.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретных договоренностей относительно телефонного разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом нет.

По его словам, если возникнет такая необходимость, контакт между лидерами можно организовать в кратчайшие сроки.

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. После переговоров турецкий лидер заявил о намерении продолжать усилия по достижению мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

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