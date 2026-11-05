Erdogan planuje omówić z Putinem zakończenie wojny przeciwko Ukrainie

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że zamierza podjąć rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Kwestię tę planuje poruszyć po niedawnym spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Erdogan powiedział dziennikarzom, że chce omówić z Putinem sposoby zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak stwierdził, ta inicjatywa stanowi kontynuację rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Stambule.

„Jako Turcja robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utorować drogę do pokoju między Rosją a Ukrainą i będziemy to kontynuować. Po naszym spotkaniu z prezydentem Zełenskim chcemy omówić rosyjską stronę tej kwestii podczas spotkania z prezydentem Putinem” – oświadczył Erdogan.

Turecki przywódca poinformował również, że minister spraw zagranicznych i inni przedstawiciele władz Turcji utrzymują kontakty z ukraińskimi i rosyjskimi urzędnikami. Strony starają się ustalić możliwość zorganizowania nowego spotkania między Ukrainą a Rosją na terytorium Turcji.

Jednocześnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że na razie nie ma konkretnych ustaleń dotyczących rozmowy telefonicznej Władimira Putina z Recepem Tayyipem Erdoganem.

Według niego, jeśli zajdzie taka potrzeba, kontakt między przywódcami można zorganizować w krótkim czasie.

Przypomnijmy, że 1 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Stambule z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Po rozmowach turecki przywódca oświadczył, że zamierza kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju między Ukrainą a Rosją.

Informuje o tym agencja Reuters.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu, gdzie przeprowadził rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Ukraina i Turcja uzgodniły, że będą wspólnie pracować nad przywróceniem korytarza zbożowego na Morzu Czarnym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

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