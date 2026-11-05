埃尔多安计划与普京商讨结束对乌克兰的战争

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，他打算与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就结束对乌克兰的战争进行谈判。他计划在最近与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤后提出这一问题。

埃尔多安向记者表示，他希望与普京商讨结束俄乌战争的途径。据他称，这一倡议是上周在伊斯坦布尔与弗拉基米尔·泽连斯基会谈的延续。

“作为土耳其，我们正在尽一切努力为俄罗斯和乌克兰之间铺平通往和平的道路，并将继续这样做。 在与泽连斯基总统会晤后，我们希望在与普京总统的会晤中讨论这一问题的俄方立场，”埃尔多安表示。

这位土耳其领导人还表示，土耳其外交部长及其他政府官员正与乌克兰和俄罗斯官员保持联系。各方正努力探讨在土耳其境内举行乌克兰与俄罗斯新一轮会晤的可能性。

与此同时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，目前尚未就弗拉基米尔·普京与雷杰普·塔伊普·埃尔多安的电话会谈达成具体协议。

据他称，如有必要，双方领导人可在短期内安排会晤。

回顾此前，11月1日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在伊斯坦布尔与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会晤。会谈后，土耳其领导人表示将持续努力，以促成乌克兰与俄罗斯之间的和平。

路透社报道了这一消息。

此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基抵达伊斯坦布尔，并与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会谈。

乌克兰和土耳其商定共同努力，恢复黑海粮食走廊，并确保该地区航运安全。

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