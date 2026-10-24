На Прикарпатті помер останній в Україні ветеран дивізії Галичина

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На Івано-Франківщині помер Дмитро Марусяк, якого називали останнім в Україні ветераном дивізії «Галичина». Він пішов із життя на 102-му році життя.

«Сьогодні перестало битися серце останнього в Україні дивізійника Дмитра Марусяка… Господь покликав вояка у свої засвіти на 102-му році життя. Щирі співчуття родині комбатанта! Болить… Дякую, дорогий побратиме, за Чин і Твою боротьбу з московитською наволоччю!», – ідеться у повідомленні.

Дмитро Марусяк народився в багатодітній сім’ї 2 липня 1925 року в селі Коршів Коломийського району на Івано-Франківщині. У родині було п’ятеро синів. Батько Дмитра, Михайло Марусяк, брав участь у Першій світовій війні.

Під час Другої світової війни його разом із братом Василем вивезли до Німеччини на примусові роботи. Повернувшись додому у відпустку, він разом з односельцем записався до дивізії «Галичина». Через три місяці Дмитро Марусяк отримав повідомлення про зарахування. Спочатку він перебував у Штирії в Австрії, а згодом проходив військову підготовку в Альпах. Служив у підрозділах зенітної артилерії.

У Граці Дмитра Марусяка мобілізували до радянської армії. Він протягом двох років служив у Румунії. Весь цей час він зміг приховувати свою приналежність до дивізії. Після втечі з війська його заарештували, покарання відбував у Хабаровському краї.

Після повернення з радянських таборів Марусяк приховував своє минуле. Останні роки життя Дмитро Марусяк мешкав у селі Ліски Коломийського району. Він був членом Львівської станиці братства колишніх вояків Української дивізії «Галичина».

Про це повідомив історик Ігор Іваньков.

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