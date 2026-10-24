W obwodzie iwano-frankowskim zmarł Dmytro Marusiak, nazywany ostatnim w Ukrainie weteranem dywizji „Galicja”. Odszedł w wieku 102 lat.

„Dzisiaj przestało bić serce ostatniego na Ukrainie żołnierza dywizji Dmytro Marusiaka… Pan powołał żołnierza do siebie w 102. roku życia. Szczere kondolencje dla rodziny weterana! To bolesne… Dziękuję, drogi bracie, za Twoją służbę i walkę z moskiewską hołotą!”, – czytamy w komunikacie.

Dmytro Marusiak urodził się w wielodzietnej rodzinie 2 lipca 1925 roku we wsi Korszów w powiecie kolomyjskim w obwodzie iwano-frankowskim. W rodzinie było pięciu synów. Ojciec Dmytro, Mykhailo Marusiak, brał udział w I wojnie światowej.

Podczas II wojny światowej wraz z bratem Wasylem został wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty. Po powrocie do domu na urlop wraz z mieszkańcem tej samej wsi zaciągnął się do dywizji „Galicja”. Trzy miesiące później Dmytro Marusiak otrzymał zawiadomienie o przyjęciu do służby. Początkowo przebywał w Styrii w Austrii, a następnie odbywał szkolenie wojskowe w Alpach. Służył w oddziałach artylerii przeciwlotniczej.

W Grazu Dmytro Marusiak został zmobilizowany do armii radzieckiej. Przez dwa lata służył w Rumunii. Przez cały ten czas udawało mu się ukrywać swoją przynależność do dywizji. Po ucieczce z wojska został aresztowany, a karę odbywał w obwodzie chabarowskim.

Po powrocie z obozów radzieckich Marusiak ukrywał swoją przeszłość. Ostatnie lata życia Dmytro Marusiak spędził we wsi Liski w powiecie kolomyjskim. Był członkiem lwowskiej stacji bractwa byłych żołnierzy Ukraińskiej Dywizji „Galicja”.

Informację tę podał historyk Ihor Iwan’kow.

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