在伊万诺-弗兰科夫斯克州，被誉为乌克兰“加利西亚”师最后一位老兵的德米特罗·马鲁西亚克去世了。他享年102岁。

“今天，乌克兰最后一位‘加利西亚’师老兵德米特里·马鲁西亚克的心脏停止了跳动……上帝在他在世第102个年头将这位战士召回了天国。 向这位老战士的家人致以诚挚的哀悼！令人心痛……亲爱的战友，感谢你所作的贡献，以及你与莫斯科渣滓的斗争！”，公告中写道。

德米特罗·马鲁西亚克于1925年7月2日出生于伊万诺-弗兰科夫斯克州科洛米亚区科尔希夫村的一个多子女家庭。 家里共有五个儿子。德米特罗的父亲米哈伊洛·马鲁西亚克曾参加过第一次世界大战。

第二次世界大战期间，他与弟弟瓦西里一同被遣往德国从事强迫劳动。回家探亲期间，他与一位同村人一起报名加入了“加利西亚”师。 三个月后，德米特里·马鲁西亚克收到了入伍通知。起初他驻扎在奥地利的施蒂里亚，随后在阿尔卑斯山接受军事训练。他服役于高射炮部队。

在格拉茨，德米特里·马鲁西亚克被征召入苏联军队。他在罗马尼亚服役了两年。 在此期间，他一直成功隐瞒了自己曾隶属于该师的事实。从军队逃离后，他被捕，并在哈巴罗夫斯克边疆区服刑。

从苏联劳改营返回后，马鲁西亚克一直隐瞒着自己的过去。德米特里·马鲁西亚克晚年居住在科洛米亚区利斯基村。他是利沃夫市“加利西亚”乌克兰师退伍军人兄弟会分会的成员。

历史学家伊戈尔·伊万科夫透露了这一消息。

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