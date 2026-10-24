受非洲猪瘟影响，乌克兰预计将出现猪肉短缺

非洲猪瘟（ASF）在乌克兰的蔓延导致生猪存栏量减少，并可能引发未来猪肉供应短缺的风险。明年，该行业就可能面临生猪短缺和价格大幅上涨的情况。

据“肉类行业”协会专家预测，活猪价格可能超过每公斤100格里夫纳。

该协会评估称，在非洲猪瘟疫情蔓延的地区，由于生猪供应过剩（其中部分可能已感染病毒），收购价格正在下跌。 与此同时，生猪存栏量的减少正逐步为未来猪肉短缺埋下伏笔。

“肉类行业在一年内将不可避免地面临活猪严重短缺和价格上涨的问题——据行业评估，价格很可能远高于每公斤活重100格里夫纳，”该协会预测道。

据国家统计局数据显示，截至2026年9月初，乌克兰生猪存栏量为464万头，较去年同期减少4%。 其中，家庭养殖场的存栏量降幅最大，减少了四分之一，降至126万头。

协会预测，在2026年10月26日至11月1日这一周，活猪收购价将维持在72–73格里夫纳/公斤。这比前一周上涨了约6%。 然而，在出现非洲猪瘟疫情的地区，价格仍在持续走低。

业内强调，必须加快非洲猪瘟疫苗的注册进程。据专家评估，这将有助于保护现有的养猪企业和计划于2027年恢复生产的养殖场。

据“农业商业”网站援引“肉类行业”协会的每周预测报道。

路透社称，到2027年底，全球食品价格可能上涨。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄批发价格已出现上涨。在首都的批发市场，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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