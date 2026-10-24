视频：一名来自特尔诺皮尔地区的战士在被俘四年后重返家园

在被俘四年后，来自特尔诺皮尔州斯科莫罗希村的安德烈·切维伦丘克回到了家。这位乌克兰军人被俘时身负重伤。

“儿子曾参与利曼方向的激烈战斗。正是在那里，他于2022年9月被俘。安德烈受了重伤，在医院住了半年，”这位母亲说道。

据奥尔加·德米特里夫娜介绍，关于儿子如何被俘的经过，在纪录片《第6连》中有详细描述。片中战友们讲述道，9月25日，两支各10人的小队出发突袭利曼，结果遭遇伏击。 占领军袭击了乌克兰军人。安德烈身负重伤，与一名战友一同留在M113装甲车内。小伙子们随即展开了战斗。 随后，他们接到命令，需撤入森林，以便炮兵能够展开火力支援。安德烈和他代号为“Znakhar”的战友因身负重伤而被俘。

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安德烈·切维伦丘克是化学专业毕业的，拥有技术科学副博士学位。当全面入侵开始时，他正在基辅生活和工作。 2022年春季，他挺身而出保卫乌克兰。曾服役于以“勇敢的姆斯蒂斯拉夫亲王”命名的第66机械化旅。

“在安德烈被俘的四年里，我们给他写了很多信。 我们希望这些信能成为对儿子的精神支持。幸运的是，他确实收到了一封。后来，通过从战俘营获释的战友，他向我们表达了感谢，感谢我们写信给他。 我们还得知，安德烈起初被关押在斯维尔德洛夫斯克的监狱，随后被转移到新西伯利亚，最后被转至卡米希诺，那里的情况最为艰难，”这位士兵的母亲说道。

她坦言，很难描述听到电话那头儿子声音时的心情：“我至今仍沉浸在喜悦之中，甚至还没完全意识到自己有多么幸福。”

据这位女士说，这四年来，正是祈祷和对上帝的信仰帮助她熬过了与儿子分离的煎熬以及前路未卜的煎熬。

这位士兵的母亲奥尔加·切维伦丘克向乌克兰通讯社记者讲述了这一经历。

来自尼古拉耶夫州的海军陆战队员叶夫根尼·乌伊马诺夫从俄罗斯战俘营获释归来。

期待已久的交换：乌克兰从俄罗斯战俘营接回了270名乌克兰人。

需要指出的是，乌克兰和俄罗斯按照“270换270”的方案进行了战俘交换。

10月23日，乌克兰又从被占领土将7名平民接回政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

此前，根据遗体遣返安排，已有252具遗体被送回乌克兰，据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表通报了这一情况。

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