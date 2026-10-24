10月25日，乌克兰部分地区将实施限电计划

10月25日（周日），乌克兰部分地区将实施用电限制。这些地区将执行限电时间表。

据该公司称，每小时轮流限电安排将适用于所有类别的用户，时间为07:00至23:59。限电级别为1至2级。

针对商业和工业用户，限电措施将从06:00至23:59实施。

采取此类措施是由于俄罗斯对能源设施发动的大规模袭击所造成的后果。

需要强调的是，由于敌方袭击，电力系统的状况可能会发生变化。最新信息，包括停电时间表，将由各地区配电系统运营商在其社交媒体官方页面上发布。

呼吁市民在供电时段节约用电。

乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）在Facebook上发布了这一消息。

基辅的两个区已实施紧急停电。

需要提醒的是，此前“乌克兰能源公司”曾通报，10月24日乌克兰部分地区将实施每小时一至两轮的限电计划。 针对居民用户和工业用户的限电措施计划于06:00至23:59实施。此举系因俄罗斯对能源基础设施发动的大规模袭击所致。 与此同时，电力部门警告称，由于新的炮击，电力系统的状况可能会发生变化。

在哈尔科夫，由于供电问题，地面公共交通和地铁运行出现中断。部分线路可能出现较长时间的延误。

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