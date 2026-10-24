利沃夫市中心竖起了一座砖砌的戈韦尔拉山，社交媒体上笑话纷飞

在利沃夫歌剧院前的广场上，出现了一件名为“戈韦尔拉”的艺术装置——一座由砖块堆砌而成的金字塔。这件由谢尔盖·拉德科创作的装置艺术作品，是作为2026年利沃夫雕塑周活动的一部分而打造的。 作品安装后，社交媒体用户们纷纷调侃这一别具一格的结构。

活动组织者帕维尔·古迪莫夫解释说，金字塔象征着坚韧不拔，其顶端则象征着共同的道德、美学和国家价值观。 根据作者的构想，该装置将通过共同努力逐步完成，以便每位有兴趣的人都能参与到这一艺术作品的创作中。

然而，在社交媒体上，这件装置艺术不仅引发了关注，还掀起了一波讽刺性评论。

“建议不要停下来，把整个乔尔诺吉尔山脉都建起来。左边是皮普·伊万，右边是佩特罗斯，”一位用户写道。

还有人将这件艺术作品比作普通村庄里的建筑：“我家村里也有这样的金字塔，隔一户人家就有一座。”

此外，网友们还打趣道，山顶上缺了一面镜子和手拿啤酒的度假者，还有人回忆起在乡间别墅里建造过的类似建筑。

利沃夫雕塑周已在该市举办至第五届。

来源：利沃夫市议会。

值得一提的是，利沃夫此前曾竖立了一座名为“图腾”的混凝土雕塑，引发了市民的热议。

在利沃夫旧墓地遗址——马泽帕街与托波尔纳街附近——发现了三尊圣母雕像。这些被毁坏的雕像可能是利沃夫一位著名艺术家的作品。它们将由利沃夫特鲁什学院的学生进行修复。

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