位于首都的“因达尔”工厂——其超过70%的股份由国家持有——十年来首次更换了管理层，但原管理层似乎并不打算离开。“因达尔”股份有限公司是乌克兰唯一一家全流程胰岛素生产商。

监事会已决定任命伊戈尔·马图宁为新任董事。 在企业管理权移交过程中，国家财产基金的代表和执法人员发现服务器上的27块硬盘不翼而飞。这些存储介质最终在公务车后备箱的一个纸箱中被找到。

乌克兰国家财产基金主席德米特罗·纳塔卢哈表示，前任董事柳博芙·维什涅夫斯卡据称下令紧急运走文件和存储介质，并试图阻碍进入会计部门和服务器机房。 此外，据该基金会称，这位前负责人还试图带走有关受制裁及被扣押财产的司法材料。国家警察的调查行动组已在现场展开工作，办公场所已被封存。

目前，新任总经理已正式履职。其主要任务是恢复对文件的管控，并对该厂过去十年的运营情况进行审计。“因达尔”股份有限公司是乌克兰唯一一家全流程胰岛素生产商，对国家具有战略意义。 乌克兰国家财产基金强调，此前国家实际上并未对该企业实施管控，而前管理层则阻挠了监事会的工作。目前，柳博芙·维什涅夫斯卡尚未就这些指控作出公开回应。

消息来源：乌克兰国家财产基金主席德米特罗·纳塔卢哈（据《格拉夫科姆》报道）。

需要指出的是，国家财产基金早在2018年就计划将“因达尔”股份有限公司（PrAT）纳入私有化范围，当时该工厂已被列入大规模私有化企业名单。

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