韩国无意与乌克兰断绝外交关系——外交部

乌克兰外交部驳斥了关于可能与韩国断绝外交关系的报道。该部呼吁仔细分析韩国外长赵贤的实际言论，不要妄下结论。

乌克兰外交部发言人格奥尔基·蒂霍在新闻发布会上发表的声明中提到了这一点。

蒂霍建议首先更正乌克兰及外国媒体所引用的、所谓“为断交做准备”的信息。

“这与事实不符。实际上，我呼吁大家直接听听韩国外长在被问及‘局势是否可能升级到威胁外交关系的地步’时所说的原话，”发言人澄清道。

据蒂霍伊称，赵贤当时给出了一个假设性的回答：如果紧张局势继续升级，断交是有可能发生的。不过，双方正在努力防止局势进一步升级。

“不知为何，正是基于这一回答——我们都知道国内的‘头条工厂’是如何运作的——却被解读成他承认了外交关系将断绝？”蒂霍伊问道。

他补充道，韩国外长的这番话“恰恰与此相反”。

“我理解，在所有这些丑闻的背景下，人们已经产生了想再添把火、让事态更加火热的心态。没必要这样做。我呼吁大家保持克制，并分析当事人实际说出的原话，”这位发言人说道。

蒂希伊补充道，赵贤强调：

对乌克兰的广泛支持始终如一；

韩国将继续参与旨在制止俄罗斯侵略的国际努力。

“因此，如果仔细观察，这些信号实际上要比我们媒体上传播的内容中立得多，”外交部指出。

需要提醒的是，韩国将从乌克兰撤回其大使馆的另一批工作人员。

此前，韩国驻乌克兰大使朴基灿已被下令返回祖国。

在首尔决定召回驻基辅大使后，乌克兰准备与韩国恢复建设性对话。

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