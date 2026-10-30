Южная Корея не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной — МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергло сообщения о возможном разрыве дипломатических отношений с Южной Кореей. В ведомстве призвали внимательно анализировать реальные высказывания главы МИД страны Чо Хёна и не делать поспешных выводов.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.
Тихий предложил сначала скорректировать информацию, которую цитировали в украинской и зарубежной прессе как якобы «подготовку к разрыву отношений».
«Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех послушать непосредственно цитату, которую произнес корейский министр, когда его спросили — может ли ситуация эскалировать до уровня, который угрожал бы дипломатическим отношениям», — уточнил пресс-секретарь.
По словам Тихого, Чо Хён ответил гипотетически: возможно, если напряженность будет и дальше расти, разрыв произойдет. Однако стороны работают над тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
«И почему-то именно из этого ответа — мы знаем, как у нас работает фабрика заголовков — из этого ответа как раз получилось, что он допустил разрыв дипломатических отношений?» — спросил Тихий.
Он добавил, что цитата министра Южной Кореи «была совершенно противоположной».
«Я понимаю, что на фоне всех этих скандалов у людей уже появляется желание подкинуть туда ещё что-нибудь, чтобы пожар горел ярче. Не нужно этого делать. Я призываю вас сдержанно относиться к ситуации и анализировать реальные цитаты, которые произносит человек», — сказал пресс-секретарь.
Тихий добавил, что Чо Хён подчеркнул:
неизменность широкой поддержки Украины;
продолжение участия Южной Кореи в международных усилиях, направленных на прекращение агрессии России.
«Поэтому там на самом деле сигналы, если присмотреться, гораздо более нейтральные, чем то, что у нас разлетелось в СМИ», — отметили в МИД.
Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства.
До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину.
Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева.