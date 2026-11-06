В Виннице 12-летний мальчик погиб от поражения электрическим током в вагоне

В Виннице 6 ноября погиб 12-летний подросток. Мальчик получил смертельное поражение током, находясь на крыше вагона. Спасатели сняли тело ребенка и передали его правоохранителям, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Спасатели отметили, что после вызова добрались до ребенка на крыше вагона, сняли тело и передали его правоохранителям. «Спасатели сняли тело ребенка и передали его правоохранителям, которые выясняют обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении ГСЧС.

После этого в службе обратились к родителям с просьбой объяснять детям, насколько опасно играть на железной дороге, забираться на вагоны или находиться на других частях поездов, не предназначенных для пассажиров.

Чем опасен зачепинг

В ГСЧС напоминают, что контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением. Для смертельного поражения током не обязательно прикасаться к проводам: опасный разряд может возникнуть даже на определенном расстоянии от них.

Национальная веб-платформа по безопасности «101: Пространство безопасности для детей, родителей и педагогов» отдельно объясняет, почему «зачепинг» — пребывание на крыше, подножках или между вагонами во время движения поезда — может закончиться трагедией.

Поражение током высокого напряжения. Напряжение в контактной сети железной дороги может составлять от 3 000 до 27 500 вольт. Даже без прямого прикосновения к проводам ток может пройти через воздух в виде электрической дуги. По данным платформы, опасное расстояние может достигать 1,5–2 метров. Риск возрастает при повышенной влажности, а также при использовании предметов, которые могут приблизиться к контактной сети, например селфи-палок. Поражение током может привести к тяжёлым ожогам, повреждению внутренних органов и остановке сердца. Такие травмы нередко несовместимы с жизнью.

Падение с вагона. Пассажирские и пригородные поезда могут двигаться со скоростью 60–120 км/ч. Если человек упадет с крыши или подножки на такой скорости, он может получить тяжелые травмы головы и позвоночника, переломы или погибнуть.

Столкновение с железнодорожной инфраструктурой. Во время движения рядом с вагоном могут находиться мосты, туннели, опоры контактной сети, светофоры и другие конструкции. Человек, находящийся на крыше или внешних частях поезда, рискует удариться о них. Даже небольшое движение в сторону может привести к смертельным последствиям.

Опасность попасть под колеса. Если человек сорвётся с подножки или сцепки, он может оказаться под поездом. Это грозит тяжёлыми травмами, ампутацией конечностей или мгновенной гибелью.

Какие последствия может иметь зачепинг

Нахождение на крыше вагона, подножке, между вагонами или на других внешних частях поезда создает прямую угрозу жизни. Опасность существует не только во время движения: контакт с высоковольтной сетью может привести к поражению током и на неподвижном вагоне.

Среди возможных последствий — падение с высоты, тяжёлые ожоги, переломы, травмы головы, поражение электрическим током и гибель. Поэтому железнодорожные вагоны и инфраструктура не могут служить местом для игр или опасных развлечений.

Какая ответственность предусмотрена за зацепинг

За проезд на внешних частях транспортного средства предусмотрена административная ответственность по статье 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если нарушение совершает несовершеннолетний ребенок, к ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию могут привлечь родителей или лиц, их заменяющих. Это предусмотрено статьей 184 КУоАП.

В случае повреждения имущества «Укрзализныци», блокирования движения поездов или создания аварийной ситуации также может речь идти об уголовной ответственности — в зависимости от обстоятельств и последствий. В ГСЧС призывают взрослых разговаривать с детьми об опасности «зацепинга» и объяснять, что даже попытка залезть на вагон ради фото или видео может стоить жизни. О трагедии сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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