Бывший старший сержант 47-й ОМБр «Магура» назвал будущее сына одной из главных причин, побуждающих его не сдаваться. Маркус не хочет, чтобы его ребенку в будущем пришлось брать в руки оружие и идти на войну.

По его словам, воспитывать сына непросто, однако основная нагрузка в этом вопросе ложится на жену.

«Сложно — это для жены. По сравнению с ней мне вообще не сложно», — сказал Маркус.

Он также рассказал, что старается находить время для семьи. Говорит, не хотел бы оказаться среди родителей, которые из-за работы или других обстоятельств не замечают, как растут их дети. Для него это особенно важно, ведь сам он рос без отца.

«Я сам рос без отца. Я прекрасно понимаю, каково это. Я помню, какими глазами я смотрел на своего отца, когда он был рядом. Поэтому я хотел бы, чтобы у моего сына было то, чего не было у меня», — пояснил военный.

В то же время Валерий Маркус признался, что пока не сформулировал для себя четких принципов воспитания сына. Говорит, что еще много об этом думает.

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Во время разговора он также упомянул о жене, отвечая на вопрос, следит ли он за резонансными коррупционными расследованиями. Маркус отметил, что эта тема ему близка, поскольку его жена работала детективом НАБУ.

«У меня жена была детективом, так что это как-то всегда проходит мимо меня. Не мимо в этом смысле, а в том смысле, что рядом со мной, в контексте», — сказал он.

Об этом военный рассказал в интервью на YouTube-канале «Характер».

Напомним, Валерий Маркус стал отцом в день своего рождения.

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