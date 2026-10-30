Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdementowało doniesienia o ewentualnym zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Koreą Południową. W resortcie wezwano do uważnej analizy faktycznych wypowiedzi ministra spraw zagranicznych tego kraju, Cho Hyona, oraz do powstrzymania się od wyciągania przedwczesnych wniosków.

Informację tę przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Georgij Tichyj, podczas briefingu.

Tichy zaproponował, aby najpierw skorygować informacje cytowane w prasie ukraińskiej i zagranicznej jako rzekome „przygotowania do zerwania stosunków”.

„Nie odpowiada to rzeczywistości. W rzeczywistości wzywam wszystkich do wysłuchania bezpośrednio cytatu, który wypowiedział koreański minister, gdy zapytano go, czy sytuacja może eskalować do poziomu zagrażającego stosunkom dyplomatycznym” – wyjaśnił rzecznik.

Według Tichogo, Cho Hyun odpowiedział hipotetycznie: być może, jeśli napięcie będzie nadal rosło, dojdzie do zerwania stosunków. Jednak strony pracują nad tym, aby zapobiec dalszej eskalacji.

„I dlaczego właśnie z tej odpowiedzi – wiemy przecież, jak działa u nas fabryka nagłówków – wynikało, że dopuścił on do zerwania stosunków dyplomatycznych?” – zapytał Tichyj.

Dodał, że wypowiedź ministra Korei Południowej „miała zupełnie odwrotny wydźwięk”.

„Rozumiem, że na tle wszystkich tych skandali pojawia się już u ludzi chęć dorzucenia czegoś jeszcze, żeby ogień płonął jaśniej. Nie należy tego robić. Wzywam was do powściągliwości i analizowania rzeczywistych wypowiedzi danej osoby” – powiedział rzecznik.

Tichyj dodał, że Cho Hyun podkreślił:

niezmienność szerokiego poparcia dla Ukrainy;

kontynuację udziału Korei Południowej w międzynarodowych wysiłkach mających na celu powstrzymanie agresji Rosji.

„Dlatego jeśli się przyjrzeć, sygnały te są w rzeczywistości znacznie bardziej neutralne niż to, co pojawiło się w naszych mediach” — zaznaczono w MSZ.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa.

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