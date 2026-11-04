W październiku Ukraina zwiększyła eksport produktów rolnych o 0,6%

W październiku Ukraina wyeksportowała 3,05 mln ton produktów rolnych, co stanowi wzrost o 0,6% w porównaniu z wrześniem. Jednocześnie zmieniła się struktura dostaw: zmniejszyły się wolumeny eksportu zbóż, co jednak zostało zrównoważone przez wzrost wysyłek roślin oleistych i produktów ich przetwórstwa.

Ogółem zboża, rośliny oleiste, olej roślinny i makuch stanowiły około 87,3% całego eksportu rolnego w tym miesiącu.

Największy udział tradycyjnie miały zboża — 1,32 mln ton. To o 10,9% mniej niż we wrześniu. W szczególności eksport pszenicy zmniejszył się o 9,5% — do 990,4 tysiąca ton, kukurydzy — o 8%, do 282,4 tysiąca ton, a jęczmienia — o 45,3%, do 43,9 tys. ton.

Jednocześnie eksport roślin oleistych wzrósł o 16,3% — do 574,9 tys. ton. Najwięcej wyeksportowano rzepaku — 378,4 tys. ton, choć w porównaniu z poprzednim miesiącem jego eksport zmniejszył się o 11,7%.

Znacznie wzrosły dostawy soi — 3,4-krotnie, do 123,8 tys. ton, a słonecznika — 3,7-krotnie, do 61,7 tys. ton.

Ponadto w październiku Ukraina wyeksportowała 358 tysięcy ton oleju roślinnego. To o 10,7% więcej niż miesiąc wcześniej. W szczególności dostawy oleju słonecznikowego wzrosły o 76,4% — do 258,7 tys. ton, a oleju sojowego — o 21%, do 26,9 tys. ton. Natomiast eksport oleju rzepakowego spadł o 53,2% — do 72,3 tys. ton.

Pozytywną dynamikę wykazał również eksport makuchu z roślin oleistych. Jego wielkość wzrosła o 19,4% — do 409,9 tys. ton. W szczególności dostawy makuchu słonecznikowego wzrosły o 15% — do 328,1 tys. ton, a makuchu sojowego — o 41%, do 81,8 tys. ton.

W stowarzyszeniu „Ukraiński Klub Biznesu Rolnego” zaznaczono, że ogólne wolumeny eksportu prawie nie zmieniły się w porównaniu z wrześniem, jednak nastąpiła zmiana w strukturze dostaw.

Informację tę podaje serwis „APK-Inform”.

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