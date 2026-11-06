Krajowe Biuro Antykorupcyjne opublikowało zdjęcia zniszczonych telefonów, które prawdopodobnie zniszczył podczas przeszukania oskarżony w sprawie „Kartagina”, generał Siergiej Duka.

Według danych NABU podczas czynności śledczych Duka utrudniał pracę detektywom i próbował zniszczyć urządzenia elektroniczne. Szef wydziału detektywów Aleksander Abakumow oświadczył również, że generał groził funkcjonariuszom organów ścigania pistoletem.

Podczas posiedzenia sądu Duka skomentował opublikowanie zdjęć i zaproponował zwrócenie się do NABU w celu uzyskania wyjaśnień. Swoje zatrzymanie nazwał „zemstą” dyrektora biura Semena Krywonosu.

Źródło: NABU

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę.

Wcześniej, podczas czynności śledczych prowadzonych przez WAKS, generał Duka (według innych danych – jego ochrona) groził detektywom bronią palną i nie pozwolił im przeprowadzić przeszukania, a tego samego dnia przeszukania miały miejsce również u szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Antona Kravczuka.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajdują się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

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