НАБУ продемонстрировало разбитые телефоны, которые, возможно, уничтожил генерал СБУ Дука

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фотографии разбитых телефонов, которые, вероятно, уничтожил во время обыска фигурант дела «Карфаген», генерал Сергей Дука.

По данным НАБУ, во время следственных действий Дука препятствовал детективам и пытался уничтожить электронные устройства. Руководитель подразделения детективов Александр Абакумов также заявлял, что генерал угрожал правоохранителям пистолетом.

Во время судебного заседания Дука прокомментировал обнародование фотографий и предложил обратиться за разъяснениями в НАБУ. Свой арест он назвал «местью» директора бюро Семена Кривоноса.

Источник: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Читай нас в