国家反腐败局公布了被砸坏的手机照片，这些手机很可能是“迦太基”案涉案人员、谢尔盖·杜卡将军在搜查过程中销毁的。

据国家反腐败局称，在调查过程中，杜卡阻碍了侦探的工作，并试图销毁电子设备。侦探部门负责人亚历山大·阿巴库莫夫还表示，该将军曾用手枪威胁执法人员。

在庭审期间，杜卡就照片公开一事发表了评论，并建议向NABU寻求解释。他将自己的被捕称为该局局长塞梅恩·克里沃诺斯对他的“报复”。

来源：国家反腐败局

国家反腐败局（NABU）的侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。

此前，在最高反腐败法院（ВАКС）的调查行动中，杜卡将军（据其他消息来源称是其保镖）曾用枪支威胁侦探，并阻止他们进行搜查， 同日，安全局内部安全总局局长安东·克拉夫丘克的住所也遭搜查。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

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