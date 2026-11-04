В октябре Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 0,6%

В октябре Украина экспортировала 3,05 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что на 0,6% больше по сравнению с сентябрем. В то же время изменилась структура поставок: объемы экспорта зерновых культур сократились, однако это компенсировалось увеличением отгрузок масличных культур и продуктов их переработки.

В целом зерновые, масличные культуры, растительное масло и жмых обеспечили около 87,3% всего аграрного экспорта за месяц.

Наибольшую долю традиционно составили зерновые культуры — 1,32 миллиона тонн. Это на 10,9% меньше, чем в сентябре. В частности, экспорт пшеницы сократился на 9,5% — до 990,4 тысячи тонн, кукурузы — на 8%, до 282,4 тысячи тонн, а ячменя — на 45,3%, до 43,9 тысячи тонн.

В то же время экспорт масличных культур вырос на 16,3% — до 574,9 тысячи тонн. Больше всего было поставлено рапса — 378,4 тысячи тонн, хотя по сравнению с предыдущим месяцем его экспорт сократился на 11,7%.

Значительно увеличились отгрузки сои — в 3,4 раза, до 123,8 тысячи тонн, а подсолнечника — в 3,7 раза, до 61,7 тысячи тонн.

Также в октябре Украина экспортировала 358 тысяч тонн растительного масла. Это на 10,7% больше, чем месяцем ранее. В частности, поставки подсолнечного масла выросли на 76,4% — до 258,7 тыс. тонн, а соевого — на 21%, до 26,9 тыс. тонн. Зато экспорт рапсового масла сократился на 53,2% — до 72,3 тысячи тонн.

Положительную динамику продемонстрировал и экспорт жмыха масличных культур. Его объемы увеличились на 19,4% — до 409,9 тысячи тонн. В частности, поставки подсолнечного жмыха выросли на 15% — до 328,1 тыс. тонн, соевого — на 41%, до 81,8 тыс. тонн.

В ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» отметили, что общие объемы экспорта почти не изменились по сравнению с сентябрем, однако произошло перераспределение в структуре поставок.

Об этом пишет «АПК-Информ».

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