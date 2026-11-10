Виткофф заявил о прекрасных отношениях с Зеленским и украинской командой

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф положительно оценил отношения с украинской делегацией в ходе переговоров в Абу-Даби.

По его словам, американская сторона поддерживает прекрасные отношения с президентом Владимиром Зеленским, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и другими представителями украинской делегации.

Также Виткофф отметил реальный прогресс в отношениях США с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что американская делегация настроена на активную работу в течение следующих двух дней переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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