Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff pozytywnie ocenił stosunki z ukraińską delegacją podczas rozmów w Abu Zabi.

Jak powiedział, strona amerykańska utrzymuje doskonałe stosunki z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustemem Umerowem, Dawidem Arakhamiją oraz innymi przedstawicielami ukraińskiego zespołu.

Witkoff odnotował również rzeczywisty postęp w stosunkach USA z partnerami europejskimi. Podkreślił, że delegacja amerykańska jest gotowa do aktywnej pracy w ciągu najbliższych dwóch dni rozmów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas pierwszej rundy negocjacji w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Przedstawiciele Ukrainy przybyli 10 listopada do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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