Posłanka Nikorak zaprzeczyła, jakoby miała związek z wypadkiem drogowym i ucieczką z miejsca zdarzenia

Posłanka z partii „Solidarność Europejska” Iryna Nikorak zaprzeczyła pojawiającym się w mediach zarzutom dotyczącym jej udziału w wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Nawet nie widziała momentu zderzenia i dowiedziała się o nim dopiero pięć dni później.

„Kiedy czyta się takie nagłówki, można odnieść wrażenie, że mowa o umyślnym przestępstwie, ukrywaniu jego skutków i ofiarach śmiertelnych, ale jest jeden problem – to jawne kłamstwo” – oświadczyła polityk.

Posłanka podkreśliła, że jej samochód nie brał udziału w zderzeniu, w wyniku zdarzenia nikt nie zginął, a o samym fakcie wypadku dowiedziała się dopiero piątego dnia od śledczego z Policji Narodowej. Nikorak wezwała organy ścigania do obiektywnego zbadania okoliczności bez presji politycznej oraz do ustalenia źródeł wycieku materiałów z akt sprawy na kanały Telegramu.

Źródło: wpis posłanki Iryny Nikorak na Facebooku.

Według informacji serwisu „Informator”, powołującego się na źródła w organach ścigania, kamera rejestrująca jednego z uczestników wypadku uchwyciła Audi Q8 należące do posłanki. Samochód podczas wyprzedzania kilku pojazdów przekroczył ciągłą linię i wjechał na pas ruchu dla pojazdów jadących z przeciwka, po czym doszło do zderzenia dwóch innych samochodów. Audi opuściło miejsce wypadku, a pozostali uczestnicy odnieśli obrażenia i zostali hospitalizowani. Obecnie organy ścigania sprawdzają, czy to sama Nikorak siedziała za kierownicą. Według informacji podanych przez serwis, nagrania z kamer monitoringu wstępnie wskazują właśnie na to.

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