W obwodzie lwowskim zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przemoc domową

W obwodzie lwowskim zatrzymano 60-letniego mężczyznę podejrzanego o systematyczne stosowanie przemocy domowej wobec żony. Odpowiedni środek zabezpieczający został zastosowany na wniosek prokuratorów z prokuratury rejonowej w Pustomytach.

Pomimo wcześniejszych kar, protokołów administracyjnych i wyroków skazujących mężczyzna, według ustaleń śledztwa, nadal znęcał się nad żoną, groził jej i prowokował konflikty.

Z materiałów śledztwa wynika, że pod koniec października i na początku listopada bieżącego roku podejrzany trzykrotnie dopuścił się przemocy domowej wobec swojej żony.

Jednocześnie od końca września, zgodnie z orzeczeniem sądu, miał przebywać w nocnym areszcie domowym w odległości ponad 70 km od miejsca zamieszkania kobiety.

Nie przeszkodziło to jednak mężczyźnie w odwiedzaniu żony w ciągu dnia i kontynuowaniu konfliktów. Według organów ścigania obrażał kobietę, wyzywał ją i groził jej fizyczną przemocą.

Takie działania utrzymywały pokrzywdzoną w ciągłym strachu, wyczerpywały ją psychicznie i zmuszały do obaw o własne bezpieczeństwo.

Jak ustaliło śledztwo, od 2022 roku mężczyzna był sześć razy pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej za przemoc domową oraz raz – do odpowiedzialności karnej.

Ponadto dwukrotnie został skazany za spowodowanie lekkich obrażeń ciała u żony.

Obecnie przed sądem toczą się jeszcze trzy postępowania w sprawie aktów oskarżenia przeciwko niemu dotyczące przemocy domowej wobec żony.

Pomimo wcześniejszych kar i postępowań sądowych mężczyzna, według prokuratury, nie zaprzestał bezprawnego zachowania.

Na początku listopada bieżącego roku poinformowano go o nowym podejrzeniu popełnienia przemocy domowej na podstawie art. 126-1 Kodeksu karnego Ukrainy. Obecnie podejrzany przebywa w areszcie.

Prokurator prowadząca sprawę, Jana Iwancowa, podkreśliła znaczenie terminowego zwracania się o pomoc w przypadku przemocy domowej.

„Nikt nie powinien znosić strachu ani zagrożenia we własnym domu. Zwrócenie się o pomoc to nie słabość, lecz pierwszy krok w kierunku bezpieczeństwa. Zgłaszajcie przypadki przemocy, ponieważ milczenie stwarza sprawcy iluzję bezkarności. Im wcześniej organy ścigania dowiedzą się o takich faktach, tym większe są szanse na ochronę ofiar i zapobieżenie poważnym konsekwencjom” – zauważyła Jana Iwancowa.

Postępowanie przygotowawcze prowadzi komisariat policji nr 1 Lwowskiego Okręgowego Zarządu Policji nr 2 Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie lwowskim.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i potwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa we Lwowie.

Wcześniej sąd skazał 43-letniego mężczyznę na 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ten poznał dziecko w serwisie społecznościowym, zaprosił je do siebie i systematycznie dopuszczał się wobec niego przemocy seksualnej. Ponadto tworzył i przechowywał zdjęcia o charakterze pornograficznym z udziałem dziewczynki.

W obwodzie dniepropetrowskim mężczyzna jest oskarżony o wykorzystywanie seksualne swojego 4-letniego siostrzeńca.

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