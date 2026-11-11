W obwodzie poltawskim mężczyzna został zmobilizowany pomimo przebytego udaru mózgu i występowania chorób przewlekłych. Po interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Państwowe Biuro Śledcze wszczęło dochodzenie przedprocesowe w sprawie działań urzędników terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego.

Sprawę wszczęto w związku z podejrzeniem nadużycia władzy lub uprawnień służbowych przez funkcjonariusza wojskowego.



Lubinec zaznaczył, że sprawa ta wyszła na jaw podczas posiedzenia Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej Ukrainy w obwodzie poltawskim, a teraz nabrała nowego obrotu.

Wówczas zwróciła się do niego kobieta ze skargą dotyczącą możliwego naruszenia praw jej syna podczas mobilizacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że po podjęciu przez niego działań osiągnięto konkretne wyniki:



Po pierwsze. Wojskowa służba porządkowa przeprowadziła kontrolę i potwierdziła fakty, o których informowała matka.

Po drugie. W działaniach niektórych urzędników jednego z oddziałów Poltawskiego Okręgowego Komitetu Mobilizacyjnego i Służby Wojskowej wykryto oznaki przestępstwa.

Po trzecie. Materiały z kontroli przekazano do Państwowego Biura Śledczego w Połtawie.

Po czwarte. Państwowe Biuro Śledcze wszczęło dochodzenie przedprocesowe na podstawie części 5 art. 426-1 Kodeksu karnego Ukrainy – nadużycie władzy lub uprawnień służbowych przez funkcjonariusza wojskowego.

„Śledztwo trwa. Obecnie zadaniem organów śledczych jest ustalenie wszystkich okoliczności oraz dokonanie właściwej oceny prawnej działań urzędników. Będziemy śledzić jego przebieg” – podkreślił Lubinec.

Informację tę przekazał pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

W Czerniowcach postawiono zarzuty urzędnikom TCC, którzy zatrzymali mężczyznę z wielodzietną rodziną, korzystającego z odroczenia służby — poinformował Lubinec.

Lubinec oświadczył, że łapówka za zwolnienie z TCC może sięgać 20 tysięcy dolarów.

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