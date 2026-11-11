В Полтавской области мобилизовали мужчину после инсульта: дело расследует ГБР

В Полтавской области мужчину мобилизовали, несмотря на перенесённый инсульт и наличие хронических заболеваний. После вмешательства Офиса омбудсмена Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении действий должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Дело возбуждено по факту возможного превышения военным должностным лицом полномочий или служебных полномочий.



Так, Лубинец отметил, что об этой истории стало известно во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в Полтавской области, и теперь она получила продолжение.

Тогда к нему обратилась женщина с жалобой на возможные нарушения прав её сына во время мобилизации.

Омбудсмен сообщил, что после его вмешательства появились конкретные результаты:



Во-первых. Военная служба правопорядка провела проверку и подтвердила факты, о которых сообщала мать.

Во-вторых. В действиях отдельных должностных лиц одного из отделов Полтавского районного ТЦК и СП были выявлены признаки уголовного правонарушения.

Третье. Материалы проверки переданы в Государственное бюро расследований в Полтаве.

Четвертое. ГБР начало досудебное расследование по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

«Расследование продолжается. Теперь задача следствия — установить все обстоятельства и дать действиям должностных лиц надлежащую правовую оценку. Мы будем следить за его ходом», — подчеркнул Лубинец.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Черновцах объявили подозрения должностным лицам ТЦК, которые задержали многодетного мужчину с отсрочкой, — Лубинец.

Лубинец заявил, что взятка за освобождение из ТЦК может достигать 20 тысяч долларов.

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