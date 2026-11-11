在波尔塔瓦州，一名男子尽管曾患中风且患有慢性病，仍被征召入伍。在监察专员办公室介入后，国家调查局已针对地区征兵与社会支持中心官员的行为展开了审前调查。

该案系基于一名军事官员可能滥用职权或超越职权范围的事实而立案。



卢比涅茨指出，此事是在乌克兰最高拉达临时调查委员会在波尔塔瓦州召开会议期间被披露的，目前该案已进入后续处理阶段。

当时，一名妇女向他投诉，称其儿子在动员过程中可能遭到了权利侵犯。

人权专员表示，在他介入后已取得具体成果：



第一，军事执法部门进行了调查，并证实了这位母亲所报告的事实。

其次，在波尔塔瓦地区临时征兵委员会及联合办公室某部门的部分官员行为中，发现了涉嫌刑事犯罪的迹象。

第三，调查材料已移交至波尔塔瓦的国家调查局。

第四，国家调查局已根据《乌克兰刑法典》第426-1条第5款——军事官员滥用职权或超越职权——启动了庭前调查。

“调查仍在进行中。目前调查工作的任务是查明所有情况，并对官员的行为作出恰当的法律评估。我们将密切关注调查进展，”卢比涅茨强调道。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨通报了这一消息。

卢比涅茨表示，在切尔诺夫策，对那些拘留了一名享有服役延期资格的多子女男子的军事征兵中心官员提出了指控。

卢比涅茨表示，从TCK获释所需的贿赂金额可能高达2万美元。

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