Польские волонтёры передали ВСУ автомобили, собранные на средства благотворителей

11 ноября, в День независимости Польши, перед Львовской оперой волонтёры организации «Паучихи из Ополя» передали представителям ВСУ несколько автомобилей.

Машины были приобретены благодаря пожертвованиям поляков, частным сборам и помощи волонтеров. Среди переданного транспорта — Nissan Primastar, Mitsubishi Pajero, Volkswagen T4 и бронированные автомобили.

По словам волонтерки Оли Чарнецкой, организация с начала полномасштабной войны плетет маскировочные сетки, а последние два-три года также регулярно организует автомобильные конвои для украинских защитников.

В целом волонтёры передали украинским военным уже сотни автомобилей. Такие акции проводятся практически каждую неделю.

Источник: Новый Курьер Галицкий

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