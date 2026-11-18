99 % украинцев не смогут позволить себе оплатить проезд по туннелю под Киевом, который должен соединить два берега Днепра. Компенсация стоимости поездки может лечь на городской бюджет Киева, а само решение будет носить скорее имиджевый характер.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, стоимость проезда для рядового украинца составит 500 грн в одну сторону. Он пояснил, что строительство туннеля — это очень дорогой проект, за который государство взяться не сможет. В таком случае туннель построит частный инвестор и, чтобы окупить вложенные средства, установит столь высокую стоимость проезда.

Попенко сообщил, что уже имеются ориентировочные расчеты, согласно которым и получается такая высокая стоимость проезда для автомобильного транспорта.

«В нынешних условиях государство в принципе не будет готово профинансировать такие проекты. То есть речь идет о поиске инвестора, который будет готов вложить средства, но при этом потом он будет взимать плату за проезд по этому туннелю. Проезд на легковом автомобиле будет стоить около 500 грн», — сказал он.

Отметим, что с лета 2026 года стоимость проезда на общественном транспорте в Киеве составляет около 30 грн. Автомобили передвигались по мостам бесплатно.

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Туннель под Киевом — что известно

Попенко также отреагировал на идеи альтернативной переправы через Днепр — например, речным транспортом (с этим предложением выступила компания «Нибулон»). Эксперт раскритиковал такие идеи, поскольку речные суда «Метеоры» и «Ракеты» не смогут заменить текущую нагрузку мостов. Еще один вариант — это понтонная переправа. По его словам, ее можно использовать как временную переправу в случае чрезвычайных ситуаций, и, к тому же, по ней не смогут переправляться общественный транспорт и автомобили.

«Альтернатива — это фактическое замещение хотя бы 10–20 % нагрузки, проходящей через мосты. Этим речным транспортом может переехать 40 с небольшим человек в одну сторону. Он совершит пять-семь рейсов в день, то есть речь идет об очень ограниченном количестве людей», — заявил эксперт.

Эксперт добавил, что строительство туннеля может занять около 10 лет по аналогии с Подольско-Воскресенским мостом, который возводился 20 лет. При этом только восстановление подземного туннеля на станции Демеевка длилось полтора года.

«На данный момент других альтернатив, чтобы заменить миллионы людей, которые физически переезжают через мосты, нет», — подытожил он.

Вечером 18 ноября, после серии ударов РФ по мостам через Днепр, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на YouTube-канале «Суперпозиция»

по поводу туннеля под Киевом.

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