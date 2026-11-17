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ЄС, Японія та США вже передали Україні частину конструкцій для спорудження альтернативних переправ у столиці. Два резервні мостові переходи планують побудувати до кінця лютого, а на їхнє облаштування та під’їзні шляхи передбачили 2,2 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За словами депутата, частину необхідних мостових конструкцій Україна вже отримала від міжнародних партнерів у межах технічної допомоги. Тому витрачати додаткові кошти з державного бюджету на їх придбання не доведеться.

Коли збудують резервні переправи

Роботи зі спорудження альтернативних мостових переходів через Дніпро в Києві вже розпочалися. На одних об’єктах триває підготовка, на інших виконують безпосередньо будівельні роботи. Завершити два переходи планують до кінця лютого.

Окрему увагу приділяють під’їзним дорогам, щоб після перетину Дніпра автомобілі не створювали заторів на прилеглих маршрутах.

Загалом на будівництво під’їзних шляхів і монтаж мостових конструкцій виділили 2,2 млрд грн. Із них 1 млрд грн надійшов із бюджету Києва, ще 1,2 млрд грн — із резервного фонду Кабінету Міністрів.

Місця розташування майбутніх переправ Крейденко не розкрив із міркувань безпеки. Їх визначають військові, враховуючи особливості рельєфу, течію Дніпра, можливості оборони та протиповітряного захисту.

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Чи зможуть нові мости замінити наявні

Крейденко пояснив, що резервні переправи потрібні для підтримання транспортного сполучення між берегами столиці на тлі російських ударів по мостовій інфраструктурі. Водночас вони не зможуть повністю замінити основні мости, а лише частково розвантажать транспортні маршрути.

За словами депутата, щодня Дніпро в межах Києва перетинають близько 600 тисяч транспортних засобів, тому місту необхідні додаткові варіанти сполучення.

Чому Києву поки не побудувати тунель під Дніпром

Окремо парламентар прокоментував ідею спорудження тунелю під Дніпром. На його думку, реалізувати такий масштабний проєкт під час воєнного стану наразі неможливо через брак фінансування.

Навіть за наявності коштів будівництво могло б тривати два-три роки. Крім того, знадобилося б облаштувати тунель і з’єднати його з транспортною мережею міста.

Крейденко припустив, що до цього проєкту можна буде повернутися після завершення воєнного стану, зокрема за умови залучення фінансування Євросоюзу або інших міжнародних партнерів. Однак конкретних домовленостей щодо виділення коштів поки немає.

Джерело: Укрінформ

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