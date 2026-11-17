欧盟、日本和美国已向乌克兰移交了部分建筑构件，用于在首都建设替代性过河通道。计划在2月底前建成两座备用桥梁，并为这些桥梁的建设及连接道路拨款22亿格里夫纳。

议会交通与基础设施委员会副主席弗拉基米尔·克雷登科透露了这一消息。

据该议员称，乌克兰已通过技术援助从国际合作伙伴处获得部分必要的桥梁构件。因此，无需动用国家预算的额外资金进行采购。

备用桥梁何时建成

基辅横跨第聂伯河的替代桥梁建设工作已经启动。部分项目正在进行前期准备，另一些则已直接开展施工。计划于2月底前完成这两座桥梁的建设。

通往桥梁的连接道路也受到了特别关注，以确保车辆跨越第聂伯河后不会在周边路段造成拥堵。

总体而言，为建设进出道路和安装桥梁结构共拨款22亿格里夫纳。其中10亿格里夫纳来自基辅市预算，另有12亿格里夫纳来自内阁储备基金。

出于安全考虑，克雷登科未透露未来桥梁的具体选址。选址工作由军方负责，将综合考虑地形特征、第聂伯河水流状况以及防卫和防空能力等因素。

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新桥能否替代现有桥梁

克雷登科解释称，鉴于俄罗斯对桥梁基础设施的打击，这些备用渡口对于维持首都两岸之间的交通联系至关重要。但同时，它们无法完全替代主桥，仅能部分缓解交通压力。

据这位议员称，每天约有60万辆交通工具在基辅市内穿越第聂伯河，因此该市需要额外的交通方案。

基辅为何目前无法修建丹尼普河底隧道

这位议员还就修建第聂伯河底隧道的构想发表了评论。他认为，由于资金短缺，目前在战时状态下无法实施如此大规模的项目。

即使有资金，施工也可能需要两到三年时间。此外，还需要对隧道进行配套建设，并将其与城市交通网络连接起来。

克雷登科推测，在战时状态结束后，特别是如果能获得欧盟或其他国际合作伙伴的资金支持，该项目有望重新启动。不过，目前尚未就拨款达成具体协议。

来源：乌克兰通讯社

值得一提的是，欧盟将向乌克兰提供500台发电机和浮桥，以备冬季之需。

基辅正在筹备横跨第聂伯河的浮桥，以防桥梁受损。

克利奇科展示了北桥在俄罗斯袭击后受损的情况。

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