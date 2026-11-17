视频：乌克兰从合作伙伴处获得了用于在基辅建造横跨第聂伯河的备用桥梁的构件
欧盟、日本和美国已向乌克兰移交了部分建筑构件，用于在首都建设替代性过河通道。计划在2月底前建成两座备用桥梁，并为这些桥梁的建设及连接道路拨款22亿格里夫纳。
议会交通与基础设施委员会副主席弗拉基米尔·克雷登科透露了这一消息。
据该议员称，乌克兰已通过技术援助从国际合作伙伴处获得部分必要的桥梁构件。因此，无需动用国家预算的额外资金进行采购。
备用桥梁何时建成
基辅横跨第聂伯河的替代桥梁建设工作已经启动。部分项目正在进行前期准备，另一些则已直接开展施工。计划于2月底前完成这两座桥梁的建设。
通往桥梁的连接道路也受到了特别关注，以确保车辆跨越第聂伯河后不会在周边路段造成拥堵。
总体而言，为建设进出道路和安装桥梁结构共拨款22亿格里夫纳。其中10亿格里夫纳来自基辅市预算，另有12亿格里夫纳来自内阁储备基金。
出于安全考虑，克雷登科未透露未来桥梁的具体选址。选址工作由军方负责，将综合考虑地形特征、第聂伯河水流状况以及防卫和防空能力等因素。
新桥能否替代现有桥梁
克雷登科解释称，鉴于俄罗斯对桥梁基础设施的打击，这些备用渡口对于维持首都两岸之间的交通联系至关重要。但同时，它们无法完全替代主桥，仅能部分缓解交通压力。
据这位议员称，每天约有60万辆交通工具在基辅市内穿越第聂伯河，因此该市需要额外的交通方案。
基辅为何目前无法修建丹尼普河底隧道
这位议员还就修建第聂伯河底隧道的构想发表了评论。他认为，由于资金短缺，目前在战时状态下无法实施如此大规模的项目。
即使有资金，施工也可能需要两到三年时间。此外，还需要对隧道进行配套建设，并将其与城市交通网络连接起来。
克雷登科推测，在战时状态结束后，特别是如果能获得欧盟或其他国际合作伙伴的资金支持，该项目有望重新启动。不过，目前尚未就拨款达成具体协议。
来源：乌克兰通讯社
值得一提的是，欧盟将向乌克兰提供500台发电机和浮桥，以备冬季之需。
基辅正在筹备横跨第聂伯河的浮桥，以防桥梁受损。
克利奇科展示了北桥在俄罗斯袭击后受损的情况。