ЕС, Япония и США уже передали Украине часть конструкций для строительства альтернативных переправ в столице. Два резервных мостовых перехода планируется построить до конца февраля, а на их обустройство и подъездные пути выделено 2,2 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

По словам депутата, часть необходимых мостовых конструкций Украина уже получила от международных партнеров в рамках технической помощи. Поэтому тратить дополнительные средства из государственного бюджета на их приобретение не придется.

Когда построят резервные переправы

Работы по строительству альтернативных мостовых переходов через Днепр в Киеве уже начались. На одних объектах идет подготовка, на других выполняются непосредственно строительные работы. Завершить два перехода планируют до конца февраля.

Особое внимание уделяется подъездным дорогам, чтобы после пересечения Днепра автомобили не создавали пробок на прилегающих маршрутах.

Всего на строительство подъездных путей и монтаж мостовых конструкций выделено 2,2 млрд грн. Из них 1 млрд грн поступил из бюджета Киева, еще 1,2 млрд грн — из резервного фонда Кабинета Министров.

Места расположения будущих переправ Крейденко не раскрыл из соображений безопасности. Их определяют военные, учитывая особенности рельефа, течение Днепра, возможности обороны и противовоздушной защиты.

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Смогут ли новые мосты заменить существующие

Крейденко пояснил, что резервные переправы нужны для поддержания транспортного сообщения между берегами столицы на фоне российских ударов по мостовой инфраструктуре. В то же время они не смогут полностью заменить основные мосты, а лишь частично разгрузят транспортные маршруты.

По словам депутата, ежедневно Днепр в пределах Киева пересекают около 600 тысяч транспортных средств, поэтому городу необходимы дополнительные варианты сообщения.

Почему Киеву пока не построить туннель под Днепром

Отдельно парламентарий прокомментировал идею строительства туннеля под Днепром. По его мнению, реализовать такой масштабный проект во время военного положения пока невозможно из-за нехватки финансирования.

Даже при наличии средств строительство могло бы длиться два-три года. Кроме того, потребовалось бы обустроить туннель и соединить его с транспортной сетью города.

Крейденко предположил, что к этому проекту можно будет вернуться после завершения военного положения, в частности при условии привлечения финансирования от Евросоюза или других международных партнеров. Однако конкретных договоренностей о выделении средств пока нет.

Источник: Укринформ

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