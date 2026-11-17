UE, Japonia i USA przekazały już Ukrainie część elementów konstrukcyjnych potrzebnych do budowy alternatywnych przepraw w stolicy. Dwa rezerwowe mosty planuje się zbudować do końca lutego, a na ich wyposażenie i drogi dojazdowe przeznaczono 2,2 mld hrywien.

Poinformował o tym wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Transportu i Infrastruktury Wołodymyr Kreidenko.

Według posła Ukraina otrzymała już część niezbędnych konstrukcji mostowych od partnerów międzynarodowych w ramach pomocy technicznej. Dlatego nie będzie konieczne wydawanie dodatkowych środków z budżetu państwa na ich zakup.

Kiedy powstaną rezerwowe przeprawy

Prace związane z budową alternatywnych przepraw mostowych przez Dniepr w Kijowie już się rozpoczęły. Na niektórych obiektach trwają przygotowania, na innych prowadzone są już bezpośrednie prace budowlane. Zakończenie budowy dwóch przepraw planowane jest do końca lutego.

Szczególną uwagę poświęca się drogom dojazdowym, aby po przekroczeniu Dniepru samochody nie powodowały zatorów na sąsiednich trasach.

Łącznie na budowę dróg dojazdowych i montaż konstrukcji mostowych przeznaczono 2,2 mld hrywien. Z tej kwoty 1 mld hrywien pochodzi z budżetu Kijowa, a kolejne 1,2 mld hrywien — z funduszu rezerwowego Rady Ministrów.

Krejdenko nie ujawnił lokalizacji przyszłych przepraw ze względów bezpieczeństwa. Określają je wojskowi, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, nurt Dniepru, możliwości obronne oraz ochronę przeciwlotniczą.

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Czy nowe mosty będą w stanie zastąpić istniejące?

Krejdenko wyjaśnił, że rezerwowe przeprawy są potrzebne do utrzymania połączeń transportowych między brzegami stolicy w obliczu rosyjskich ataków na infrastrukturę mostową. Jednocześnie nie będą one w stanie całkowicie zastąpić głównych mostów, a jedynie częściowo odciążą trasy transportowe.

Według posła codziennie przez Dniepr w granicach Kijowa przejeżdża około 600 tysięcy pojazdów, dlatego miasto potrzebuje dodatkowych opcji połączeń.

Dlaczego Kijów nie może na razie zbudować tunelu pod Dnieprem

Osobno poseł skomentował pomysł budowy tunelu pod Dnieprem. Jego zdaniem realizacja tak zakrojonego projektu w czasie stanu wojennego jest obecnie niemożliwa z powodu braku środków finansowych.

Nawet przy dostępności środków budowa mogłaby trwać dwa–trzy lata. Ponadto konieczne byłoby wyposażenie tunelu i połączenie go z siecią transportową miasta.

Krejdenko zasugerował, że do tego projektu będzie można powrócić po zakończeniu stanu wojennego, zwłaszcza pod warunkiem pozyskania finansowania z Unii Europejskiej lub od innych partnerów międzynarodowych. Jednak na razie nie ma konkretnych ustaleń dotyczących przyznania środków.

Źródło: Ukrinform

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W Kijowie przygotowuje się pontonowe przeprawy przez Dniepr na wypadek uszkodzenia mostów.

Kliczko pokazał zniszczenia mostu Północnego po rosyjskim ataku.

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