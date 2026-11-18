99% Ukraińców nie będzie stać na opłacenie przejazdu tunelem pod Kijowem, który ma połączyć dwa brzegi Dniepru. Koszt przejazdu może zostać pokryty z budżetu miejskiego Kijowa, a sama decyzja będzie miała raczej charakter wizerunkowy.

Według przewodniczącego Związku Konsumentów Usług Komunalnych Olega Popenka, koszt przejazdu dla przeciętnego Ukraińca wyniesie 500 hrywien w jedną stronę. Wyjaśnił on, że budowa tunelu to bardzo kosztowny projekt, którego państwo nie będzie w stanie zrealizować. W takim przypadku tunel zbuduje prywatny inwestor, który – aby odzyskać zainwestowane środki – ustali tak wysoką opłatę za przejazd.

Popienko poinformował, że istnieją już orientacyjne wyliczenia, zgodnie z którymi wynika tak wysoka opłata za przejazd pojazdów samochodowych.

„W obecnych warunkach państwo w zasadzie nie będzie gotowe sfinansować takich projektów. Chodzi więc o znalezienie inwestora, który będzie gotowy zainwestować środki, ale jednocześnie będzie pobierał opłaty za przejazd tym tunelem. Przejazd samochodem osobowym będzie kosztował około 500 hrywien” – powiedział.

Warto zauważyć, że od lata 2026 r. opłata za przejazd środkami transportu publicznego w Kijowie wynosi około 30 hrywien. Samochody poruszały się po mostach bezpłatnie.

undefined

Tunel pod Kijowem — co wiadomo

Popienko odniósł się również do pomysłów dotyczących alternatywnego przeprawiania się przez Dniepr — na przykład transportem rzecznym (z taką propozycją wystąpiła firma „Nibulon”). Ekspert skrytykował te pomysły, ponieważ statki rzeczne typu „Meteory” i „Rakiety” nie będą w stanie zastąpić obecnego natężenia ruchu na mostach. Kolejną opcją jest przeprawa pontonowa. Według niego można ją wykorzystać jako tymczasową przeprawę w sytuacjach nadzwyczajnych, a ponadto nie będzie ona w stanie przewozić transportu publicznego ani samochodów.

„Alternatywą jest faktyczne zastąpienie co najmniej 10–20% obciążenia przechodzącego przez mosty. Tym transportem rzecznym może przewieźć się około 40 osób w jedną stronę. Będzie on wykonywał pięć do siedmiu kursów dziennie, co oznacza, że mowa jest o bardzo ograniczonej liczbie osób” – stwierdził ekspert.

Ekspert dodał, że budowa tunelu może zająć około 10 lat, podobnie jak w przypadku mostu Podilsko-Woskresenskiego, którego budowa trwała 20 lat. Przy czym sama renowacja podziemnego tunelu na stacji Demiivka trwała półtora roku.

„Na razie nie ma innych alternatyw, które mogłyby zastąpić miliony ludzi fizycznie przemieszczających się przez mosty” – podsumował.

Wieczorem 18 listopada, po serii ataków Rosji na mosty nad Dnieprem, przewodniczący Związku Konsumentów Usług Komunalnych Oleg Popenko

na kanale YouTube „Superpozycja” na temat tunelu pod Kijowem.

?t=742">

Wideo: Ukraina otrzymała od partnerów konstrukcje do mostów zapasowych nad Dnieprem w Kijowie.

66 lat kijowskiego metra: zalane tunele, stacje z pęknięciami i budowa, której od dziesięcioleci nie można ukończyć.

Czytaj nas na