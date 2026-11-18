99%的乌克兰人无力承担基辅地下隧道的通行费，该隧道旨在连接第聂伯河两岸。通行费的补偿可能由基辅市财政承担，而这一决定更多是出于提升形象的考虑。

据公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科称，普通乌克兰人单程的通行费将高达500格里夫纳。他解释说，隧道建设是一个极其昂贵的项目，国家无力承担。 在这种情况下，隧道将由私人投资者建造，为了收回投入的资金，他们将设定如此高昂的通行费。

波彭科透露，目前已有初步估算，据此得出的机动车通行费确实高达这一水平。

“在当前形势下，政府原则上不准备为这类项目提供资金。也就是说，需要寻找一位愿意投入资金的投资者，但随后他将通过收取隧道通行费来收回成本。 私家车通行费约为500格里夫纳，”他表示。

值得注意的是，自2026年夏季起，基辅公共交通的票价约为30格里夫纳。私家车此前可免费通行桥梁。

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基辅隧道——已知情况

波彭科还就通过第聂伯河建设替代性过河通道的构想——例如采用内河运输（该提议由“尼布隆”公司提出）——发表了看法。 这位专家批评了这些构想，因为“梅特奥里”号和“拉凯塔”号等内河船只无法替代桥梁目前的通行量。 另一种方案是浮桥。据他介绍，浮桥可在紧急情况下作为临时渡口使用，而且，公共交通工具和私家车无法通过浮桥通行。

“替代方案实际上只能分担桥梁承载量的10%至20%。这种内河运输方式单程最多只能运送40余人。 它每天将往返五到七趟，也就是说，运送人数非常有限，”这位专家表示。

该专家补充道，参照波迪尔斯克-沃斯克雷森斯基大桥耗时20年的建设周期，隧道建设可能需要约10年。而仅是德米耶夫卡车站地下隧道的修复工作就耗时一年半。

“目前，尚无其他替代方案能够替代那些每天实际通过桥梁通勤的数百万人，”他总结道。

11月18日晚，在俄罗斯对横跨第聂伯河的桥梁进行了一系列打击后，公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科在YouTube频道“超级立场”上就基辅地下隧道

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视频：乌克兰从合作伙伴处获得了用于在基辅建造第聂伯河备用桥梁的构件。

基辅地铁66周年：被淹的隧道、出现裂缝的车站，以及数十年来始终无法完工的工程。

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