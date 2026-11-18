Украинская оборонная компания DevDroid начала серийное производство ударного наземного роботизированного комплекса Shumer, оснащенного боевым модулем с турелью под два автомата АК-74 или AR-15. Разработка предназначена для организации засад против российской пехоты, противодействия прорывам штурмовых групп и уничтожения вражеских дронов-«ждунов».

По данным производителя, робот способен преодолеть до 30 километров на одном заряде аккумулятора. Для ведения наблюдения и огня в любых условиях видимости машина оснащена дневной и тепловизионной камерами, а интегрированная система искусственного интеллекта обнаруживает живую силу на расстоянии до 300 метров, автономно сопровождает цель и оповещает оператора.

<br />

Общая стоимость полного комплекса составляет 390 тысяч гривен: 220 тысяч гривен стоит базовая платформа наземного робота, а ещё 170 тысяч гривен — боевой модуль с тепловизором и турелью. В компании отмечают, что относительно низкая цена изделия и доступность стандартного стрелкового вооружения позволят быстро нарастить производство этих беспилотников для нужд фронта.

Источник: Оборонка.

Министерство обороны Украины внесло в реестр высокоскоростной дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10 от украинской компании TAF Industries. Беспилотник предназначен для уничтожения российских разведывательных и ударных дронов, в частности «Молнии», «Орланов» и Zala.

Ранее Министерство обороны Украины внесло в вооружение и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские «Небокрай». Система предназначена для ремонта и обслуживания дронов.

Министерство обороны включило в реестр и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины новый беспилотный FPV-авиакомплекс «Генерал Черешня».

Читай нас в