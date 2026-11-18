Ukraińska firma zbrojeniowa DevDroid rozpoczęła seryjną produkcję naziemnego kompleksu bojowego Shumer, wyposażonego w moduł bojowy z wieżyczką przystosowaną do dwóch karabinów automatycznych AK-74 lub AR-15. Konstrukcja ta jest przeznaczona do organizowania zasadzek przeciwko rosyjskiej piechocie, przeciwdziałania przebiciom grup szturmowych oraz niszczenia wrogich dronów typu „czujka”.

Według danych producenta robot jest w stanie pokonać do 30 kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora. W celu prowadzenia obserwacji i ostrzału w każdych warunkach widoczności maszyna wyposażona jest w kamerę dzienną i termowizyjną, a zintegrowany system sztucznej inteligencji wykrywa żywe cele w odległości do 300 metrów, samodzielnie śledzi cel i powiadamia operatora.

<br />

Całkowity koszt kompletnego zestawu wynosi 390 tysięcy hrywien: 220 tysięcy hrywien kosztuje podstawowa platforma robota naziemnego, a kolejne 170 tysięcy hrywien — moduł bojowy z kamerą termowizyjną i wieżyczką. W firmie podkreślają, że stosunkowo niska cena produktu oraz dostępność standardowego uzbrojenia strzeleckiego pozwolą na szybkie zwiększenie produkcji tych dronów na potrzeby frontu.

Źródło: Oboronka.

Ministerstwo Obrony Ukrainy wprowadziło do rejestru szybki dron przechwytujący TAF Kolibri-i10 produkcji ukraińskiej firmy TAF Industries. Dron jest przeznaczony do niszczenia rosyjskich dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, w szczególności modeli „Molniya”, „Orlan” i „Zala”.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy wprowadziło do uzbrojenia i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy nowy bezzałogowy kompleks lotniczy FPV „Generał Czeresznia”.

Czytaj nas na