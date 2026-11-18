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Українська оборонна компанія DevDroid розпочала серійне виробництво ударного наземного роботизованого комплексу Shumer, оснащеного бойовим модулем із туреллю під два автомати АК-74 або AR-15. Розробку призначено для облаштування засідок проти російської піхоти, протидії проривам штурмових груп та знищення ворожих дронів-«ждунів».

За даними виробника, робот здатний подолати до 30 кілометрів на одному заряді акумулятора. Для ведення спостереження та вогню в будь-яких умовах видимості машина обладнана денною та тепловізійною камерами, а інтегрована система штучного інтелекту виявляє живу силу на відстані до 300 метрів, автономно супроводжує ціль і сповіщає оператора.

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Загальна вартість повного комплексу становить 390 тисяч гривень: 220 тисяч гривень коштує базова платформа наземного робота, а ще 170 тисяч гривень — бойовий модуль із тепловізором та туреллю. У компанії зазначають, що відносно низька ціна виробу та доступність стандартного стрілецького озброєння дозволять швидко масштабувати випуск цих безпілотників для потреб фронту.

Джерело: Оборонка.

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