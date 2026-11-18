乌克兰国防公司DevDroid已开始批量生产舒默（Shumer）地面攻击机器人系统，该系统配备了可安装两支AK-74或AR-15自动步枪的转塔式战斗模块。 该系统旨在针对俄罗斯步兵设置伏击、抵御突击小组的突破，并摧毁敌方“悬停”无人机。

据制造商称，该机器人单次充电可行驶30公里。为了在任何能见度条件下进行侦察和射击，该机器配备了昼间摄像头和热成像摄像头， 而集成的人工智能系统可在300米范围内探测活体目标，自主跟踪目标并向操作员发出警报。

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整套系统的总成本为39万格里夫纳：地面机器人基础平台售价22万格里夫纳，配备热成像仪和炮塔的作战模块售价17万格里夫纳。 该公司指出，该产品相对较低的价格以及标准轻武器的易获取性，将有助于快速扩大这些无人机的产量，以满足前线的需求。

来源：Oboronka。

乌克兰国防部已将乌克兰TAF Industries公司生产的高速拦截无人机TAF Kolibri-i10纳入军械目录。 该无人机旨在摧毁俄罗斯的侦察和攻击型无人机，特别是“莫尔尼亚”、“奥尔兰”和Zala无人机。

此前，乌克兰国防部已将“天际”（Nebokray）移动维修车间纳入军械名录，并批准其在乌克兰武装部队（ZSU）中投入使用。该系统用于无人机的维修和保养。

乌克兰国防部已将新型FPV无人机系统切雷什尼亚将军纳入军械目录，并批准其在乌克兰武装部队中投入使用。

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