一名13岁女孩在数月内，皮肤上反复出现伴有疼痛的脓肿。 脓肿曾多次被引流，但不久后又会复发。儿童医学中心的专家最终查明了病因。该女孩被诊断为复发性化脓性汗腺炎，并制定了相应的治疗方案。

起初，患者前往专科外科诊所接受例行脓肿引流。然而，外科医生斯维托扎尔·哈拉克推测，问题的根源可能是一种慢性皮肤病，而非孤立的脓肿。

随后，该医生将女孩转诊至儿童免疫学与风湿病学诊所（隶属于专科儿科住院部）的皮肤科及免疫科医生索洛米娅·蒂姆奇申处。医生确认了该诊断。

脓性汗腺炎（acne inversa）是一种慢性皮肤炎症性疾病，表现为疼痛性结节、脓肿和瘘管。最常发生于腋下、腋窝及肛门生殖器区域。 若未及时进行相应治疗，该病可能反复发作，导致瘢痕形成并限制活动能力。该病通常在青春期开始出现，较少见于青春期前。

确诊后，患者接受了抗生素治疗——女孩的病情有所好转，但未能完全控制疾病：此后仍不断出现新的瘘管。因此，决定转为生物治疗。

“如果不控制病情，疾病可能会进展：会形成新的瘘管，出现反复化脓和瘢痕。 本例患者的瘢痕组织已经影响了手臂的活动能力。因此，关键不仅在于消除单个脓肿，更在于治疗疾病本身，”索洛米娅·蒂姆奇申解释道。

儿童医学中心为这名女孩采购了阿达木单抗——这是一种根据相应适应症用于治疗化脓性汗腺炎的生物制剂。此类疗法有助于控制炎症过程，并降低再次复发的风险。

关注我们在