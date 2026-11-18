У 13-летней девочки в течение нескольких месяцев регулярно появлялись болезненные гнойные образования на коже. Абсцессы неоднократно дренировали, однако вскоре они возникали снова. Причину проблемы удалось установить специалистам Центра детской медицины. Девочке поставили диагноз рецидивирующий гнойный гидраденит и подобрали соответствующее лечение.

Сначала пациентка обратилась в Клинику специализированной хирургии для очередного дренирования абсцесса. Однако хирург Свитозар Халак предположил, что причиной проблемы может быть хроническое заболевание кожи, а не отдельные гнойные образования.

После этого врач направил девочку к дерматологу и иммунологу Соломии Тимчишин из Клиники детской иммунологии и ревматологии со стационаром специализированной педиатрии. Врач подтвердила диагноз.

Гнойный гидраденит (acne inversa) — хроническое воспалительное заболевание кожи, проявляющееся болезненными узелками, абсцессами и свищами. Чаще всего они возникают в подмышечных впадинах, паховой и аногенитальной областях. Заболевание может рецидивировать, вызывать рубцевание и ограничивать подвижность, если вовремя не начать соответствующее лечение. Может начинаться в период полового созревания, реже — до пубертатного периода.

После постановки диагноза пациентке назначали антибиотикотерапию — девочке стало лучше, однако полностью контролировать заболевание не удалось: и в дальнейшем появлялись новые свищи. Поэтому было принято решение перейти к биологической терапии.

«Если не контролировать заболевание, оно может прогрессировать: будут образовываться новые свищи, возникать повторные нагноения и рубцы. У нашей пациентки рубцевание уже влияло на подвижность руки. Поэтому важно не просто устранять отдельные абсцессы, а лечить само заболевание», — объясняет Соломия Тимчишин.

Для девочки в Центре детской медицины закупили адалимумаб — биологический препарат, который применяют для лечения гнойного гидраденита по соответствующим показаниям. Такая терапия помогает контролировать воспалительный процесс и снижать риск новых обострений.

Если у вашего ребенка наблюдаются похожие симптомы — обращайтесь за консультацией к Соломии Тимчишин в Центр детской медицины. Об этом сообщает Центр детской медицины. Западноукраинский специализированный центр. В Киеве детский центр подготовили к зиме: оборудовали автономное энергоснабжение и укрытие. После гибели в ДТП 17-летний юноша стал донором для пяти пациентов.

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