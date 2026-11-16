Після загибелі в ДТП 17-річний юнак став донором для п’ятьох пацієнтів

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Завдяки рішенню родини 17-річного хлопця, який загинув у ДТП, вдалося врятувати п’ятьох людей. Рідні дали згоду на посмертне донорство, що дозволило медикам провести п’ять трансплантацій органів. Серед тих, хто отримав шанс на нове життя, — двоє дітей.

Одну з пересадок нирки виконали у Львові 18-річному пацієнту.

17-річний юнак потрапив в автокатастрофу, лікарі «Охматдиту» боролися за життя хлопця, але врятувати його не вдалося. Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила сумісних із донором реципієнтів.

Дві операції провели в київському «Охматдиті». Печінку пересадили 7-річному хлопчику з вродженою важкою вадою розвитку печінки, а нирку – 16-річному юнакові, чиї нирки через вроджену патологію повністю втратили функцію.

Ще одну донорську нирку пересадили 18-річному пацієнту в Першому медичному об’єднанні Львова.

В Інституті серця МОЗ України 19-річній дівчині пересадили легені. Вона з дитинства мала важке захворювання серця, яке дало ускладнення на легені. Їй потрібна була трансплантація. «Хірурги Інституту серця саме цього дня мали вирушати у відрядження й уже були на вокзалі. Та щойно надійшла звістка про донора та імуносумісність із реципієнткою, лікарі скасували поїздку, повернулися до лікарні й провели операцію», – сказано у повідомленні.

У Центрі кардіології і кардіохірургії донорське серце пересадили 40-річному військовослужбовцю, який перебував на ЕКМО і потребував невідкладної трансплантації. Його вже перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату.

Стан усіх пацієнтів, повідомляють у Центрі, відповідає складності перенесеного оперативного втручання, всі проходять відновлення, попереду – реабілітація.

Про це повідомив 16 листопада Український центр трансплант-координації.

Чотири життя врятовані завдяки посмертному донору: успішні трансплантації провели у Києві та Запоріжжі.

Китайським лікарі пересадили пацієнтові з діагностованою смертю мозку генетично модифіковану печінку свині, і орган прижився.

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