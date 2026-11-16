Dzięki decyzji rodziny 17-letniego chłopca, który zginął w wypadku drogowym, udało się uratować życie pięciu osobom. Bliscy wyrazili zgodę na pośmiertne oddanie narządów, co pozwoliło lekarzom przeprowadzić pięć przeszczepów. Wśród osób, które otrzymały szansę na nowe życie, znalazło się dwoje dzieci.

Jeden z przeszczepów nerki przeprowadzono we Lwowie u 18-letniego pacjenta.

17-letni chłopak uległ wypadkowi samochodowemu, lekarze ze szpitala „Okhmatdyt” walczyli o jego życie, ale nie udało się go uratować. Jednolity Państwowy System Informacyjny ds. Transplantacji (EDIST) wyłonił biorców zgodnych z dawcą.

Dwie operacje przeprowadzono w kijowskim „Okhmatdyt”. Wątroba została przeszczepiona 7-letniemu chłopcu z wrodzoną ciężką wadą rozwojową wątroby, a nerka – 16-letniemu młodzieńcowi, którego nerki całkowicie straciły swoją funkcję z powodu wrodzonej patologii.

Kolejną nerkę od dawcy przeszczepiono 18-letniemu pacjentowi w Pierwszym Związku Medycznym we Lwowie.

W Instytucie Serca Ministerstwa Zdrowia Ukrainy 19-letniej dziewczynie przeszczepiono płuca. Od dzieciństwa cierpiała na ciężką chorobę serca, która spowodowała powikłania w płucach. Potrzebowała przeszczepu. „Chirurdzy z Instytutu Serca właśnie tego dnia mieli wyruszyć w podróż służbową i byli już na dworcu. Jednak gdy tylko nadeszła wiadomość o dawcy i zgodności immunologicznej z biorczynią, lekarze odwołali wyjazd, wrócili do szpitala i przeprowadzili operację” – podano w komunikacie.

W Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii przeszczepiono serce dawcy 40-letniemu żołnierzowi, który był podłączony do ECMO i wymagał pilnego przeszczepu. Został już przeniesiony z oddziału intensywnej terapii do zwykłej sali szpitalnej.

Stan wszystkich pacjentów, jak informuje Centrum, odpowiada stopniowi złożoności przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych; wszyscy przechodzą proces rekonwalescencji, a przed nimi rehabilitacja.

Informację tę podał 16 listopada Ukraiński Centrum Koordynacji Transplantacji.

Cztery życia uratowano dzięki dawcy pośmiertnemu: udane przeszczepy przeprowadzono w Kijowie i Zaporożu.

Chińscy lekarze przeszczepili pacjentowi, u którego stwierdzono śmierć mózgową, genetycznie zmodyfikowaną wątrobę świni, a narząd się przyjął.

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