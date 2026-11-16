一名17岁的少年在交通事故中不幸身亡后，成为五名患者的器官捐献者

多亏了一名在交通事故中丧生的17岁少年家属的决定，五条生命得以获救。 家属同意了死后器官捐献，这使医务人员得以进行五例器官移植手术。在获得新生命机会的人中，有两名儿童。

其中一次肾脏移植手术在利沃夫为一名18岁的患者完成。

这名17岁的少年遭遇车祸，奥赫马特迪特医院的医生们竭力抢救，但最终未能挽救他的生命。 国家器官移植信息系统（ЄДІСТ）确定了与捐赠者配型相符的受者。

这两台手术均在基辅的“奥赫马特迪特”医院完成。 其中，肝脏移植对象是一名患有先天性严重肝发育缺陷的7岁男童；肾脏移植对象则是一名16岁少年，其双肾因先天性病变已完全丧失功能。

在利沃夫第一医疗联合体，另一枚捐赠肾脏被移植给了一名18岁的患者。

在乌克兰卫生部心脏研究所，一名19岁的女孩接受了肺移植手术。她自幼患有严重的心脏病，该病已引发肺部并发症。 她亟需进行移植手术。“心脏研究所的外科医生们原定就在这一天出差，当时已经到了火车站。 但刚一接到关于捐赠者及与受者免疫相容性的消息，医生们便取消了行程，返回医院并完成了手术，”通报中写道。

在心脏病学与心脏外科中心，一颗捐赠的心脏被移植给了一名40岁的军人，他当时正接受体外膜氧合（ECMO）治疗，且急需进行移植手术。目前他已从重症监护室转入普通病房。

该中心表示，所有患者的状况均符合所接受手术的复杂程度，目前都在恢复中，接下来将进入康复阶段。

乌克兰移植协调中心于11月16日通报了这一消息。

得益于一名逝世后的捐赠者，四条生命得以挽救：基辅和扎波罗热均成功完成了移植手术。

中国医生为一名被诊断为脑死亡的患者移植了转基因猪肝，该器官已成功存活。

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