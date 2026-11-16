После гибели в ДТП 17-летний юноша стал донором для пяти пациентов

Благодаря решению семьи 17-летнего юноши, погибшего в ДТП, удалось спасти пятерых человек. Родственники дали согласие на посмертное донорство, что позволило медикам провести пять трансплантаций органов. Среди тех, кто получил шанс на новую жизнь, — двое детей.

Одну из операций по пересадке почки провели во Львове 18-летнему пациенту.

17-летний юноша попал в автокатастрофу, врачи «Охматдета» боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось. Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) определила реципиентов, совместимых с донором.

Две операции провели в киевском «Охматдете». Печень пересадили 7-летнему мальчику с врождённым тяжёлым пороком развития печени, а почку — 16-летнему юноше, чьи почки из-за врождённой патологии полностью утратили функцию.

Еще одну донорскую почку пересадили 18-летнему пациенту в Первом медицинском объединении Львова.

В Институте сердца Минздрава Украины 19-летней девушке пересадили легкие. С детства она страдала тяжелым заболеванием сердца, которое вызвало осложнения в легких. Ей требовалась трансплантация. «Хирурги Института сердца именно в этот день должны были отправиться в командировку и уже находились на вокзале. Но как только поступило известие о доноре и иммуносовместимости с реципиентом, врачи отменили поездку, вернулись в больницу и провели операцию», — говорится в сообщении.

В Центре кардиологии и кардиохирургии донорское сердце пересадили 40-летнему военнослужащему, который находился на ЭКМО и нуждался в неотложной трансплантации. Его уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Состояние всех пациентов, как сообщают в Центре, соответствует сложности перенесенного оперативного вмешательства, все проходят восстановление, впереди – реабилитация.

Об этом 16 ноября сообщил Украинский центр трансплант-координации.

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