U 13-letniej dziewczynki przez kilka miesięcy regularnie pojawiały się bolesne ropne zmiany na skórze. Ropnie były wielokrotnie drenowane, jednak wkrótce pojawiały się ponownie. Specjalistom z Centrum Medycyny Dziecięcej udało się ustalić przyczynę problemu. U dziewczynki zdiagnozowano nawracające ropne zapalenie gruczołów potowych i dobrano odpowiednie leczenie.

Początkowo pacjentka zgłosiła się do Kliniki Chirurgii Specjalistycznej w celu kolejnego drenażu ropnia. Jednak chirurg Światozar Halak przypuszczał, że przyczyną problemu może być przewlekła choroba skóry, a nie pojedyncze ropne zmiany.

Następnie lekarz skierował dziewczynkę do dermatologa i immunologa Solomii Tymczyszynej z Kliniki Immunologii i Reumatologii Dziecięcej przy Oddziale Szpitalnym Pediatrii Specjalistycznej. Lekarka potwierdziła diagnozę.

Ropne zapalenie gruczołów potowych (acne inversa) to przewlekła choroba zapalna skóry, objawiająca się bolesnymi guzkami, ropniami i przetokami. Najczęściej występują one pod pachami, w okolicy pachowej oraz w okolicy odbytu i narządów płciowych. Choroba może nawracać, powodować blizny i ograniczać ruchomość, jeśli nie rozpocznie się odpowiedniego leczenia na czas. Może pojawić się w okresie dojrzewania płciowego, rzadziej — przed okresem dojrzewania.

Po postawieniu diagnozy pacjentce zastosowano antybiotykoterapię — stan dziewczynki poprawił się, jednak nie udało się całkowicie opanować choroby: nadal pojawiały się nowe przetoki. Dlatego podjęto decyzję o przejściu na terapię biologiczną.

„Jeśli nie kontroluje się choroby, może ona postępować: będą powstawać nowe przetoki, pojawią się nawracające ropnie i blizny. U naszej pacjentki blizny już wpływały na ruchomość ręki. Dlatego ważne jest nie tylko usuwanie poszczególnych ropni, ale leczenie samej choroby” – wyjaśnia Solomija Tymczyszyn.

Dla dziewczynki w Centrum Medycyny Dziecięcej zakupiono adalimumab — lek biologiczny stosowany w leczeniu ropnego hidradenitu zgodnie z odpowiednimi wskazaniami. Taka terapia pomaga kontrolować proces zapalny i zmniejszać ryzyko nowych zaostrzeń.

Jeśli Państwa dziecko ma podobne objawy — prosimy o zgłoszenie się na konsultację do Solomii Tymczyszynej w Centrum Medycyny Dziecięcej. Informację tę przekazuje Centrum Medycyny Dziecięcej. Zachodnio-ukraińskie Centrum Specjalistyczne. W Kijowie przygotowano centrum pediatryczne na zimę: zainstalowano autonomiczne zasilanie i zabezpieczenia. Po śmierci w wypadku drogowym 17-letni chłopak został dawcą dla pięciu pacjentów.

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