美方承诺将在即将于柏林举行的会晤期间，向乌克兰提供有关美国总统唐纳德·特朗普谈判的详细信息。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在11月18日晚间的视频讲话中透露了这一消息。

据这位国家元首称，乌克兰还期待与美国领导人的代表进行直接会晤，并强调与欧洲的共同立场始终如一：涉及乌克兰的决定必须在乌克兰参与下作出，而涉及欧洲安全的问题则必须在欧洲参与下作出。

此外，11月19日，“愿助联盟”会议将在柏林举行。会议期间，各方计划商定针对乌克兰国防和能源领域的新一轮援助方案，并举行一系列双边会谈。

与此同时，在中国——此前在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间，曾有多国领导人举行了会晤—— 预计11月19日（周四）将举行习近平、唐纳德·特朗普和弗拉基米尔·普京之间的三方会晤。

来源：乌克兰总统官方网站。

弗拉基米尔·普京已抵达中国深圳，参加亚太经济合作组织峰会。 这架搭载着“侵略国”俄罗斯联邦元首的伊尔-96飞机，于周三凌晨2点过后不久降落在宝安国际机场。

在11月18日于中国举行的峰会上，这位克里姆林宫领导人声称，欧洲国家未能适应失去进入俄罗斯市场及获取廉价能源的渠道这一现实。在他看来，这导致欧洲地位削弱，经济潜力下降。

此外，在深圳举行的集体合影环节中，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾试图站在美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平身旁。 然而，最终这位中国领导人将他安排在自己身后的妻子彭丽媛旁边，使他离自己较远。

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