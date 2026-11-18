Strona amerykańska obiecała przekazać Ukrainie szczegółowe informacje na temat rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa podczas zbliżających się spotkań w Berlinie. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu wideo 18 listopada.

Według głowy państwa Ukraina liczy również na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego przywódcy i podkreśla niezmienność wspólnego stanowiska z Europą: decyzje dotyczące Ukrainy powinny być podejmowane przy udziale Ukrainy, a kwestie bezpieczeństwa europejskiego – przy udziale Europy.

Ponadto 19 listopada w Berlinie zaplanowano spotkanie Koalicji Chętnych. Podczas tego spotkania strony planują uzgodnić nowe pakiety wsparcia dla ukraińskiej obrony i energetyki, a także przeprowadzić szereg rozmów dwustronnych.

Tymczasem w Chinach, gdzie dzień wcześniej odbyły się spotkania z udziałem przywódców kilku państw przy okazji szczytu APEC w Shenzhen, na czwartek, 19 listopada, spodziewane jest trójstronne spotkanie między Xi Jinpingiem, Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem.

Źródło: oficjalna strona internetowa Prezydenta Ukrainy.

Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an wkrótce po drugiej w nocy w środę.

Podczas szczytu w Chinach 18 listopada przywódca Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie potrafiły dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich nośników energii. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.

Również podczas wspólnej sesji zdjęciowej w chińskim Shenzhen rosyjski dyktator Władimir Putin próbował stanąć obok prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Ostatecznie jednak chiński przywódca ustawił go z dala od siebie, za swoją żoną Peng Liyuan.

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