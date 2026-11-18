Американская сторона пообещала предоставить Украине подробную информацию о переговорах президента США Дональда Трампа в ходе предстоящих встреч в Берлине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 18 ноября.

По словам главы государства, Украина также рассчитывает на прямую встречу с представителями американского лидера и подчеркивает неизменность совместной с Европой позиции: решения по Украине должны приниматься при участии Украины, а вопросы европейской безопасности — при участии Европы.

Кроме того, 19 ноября в Берлине запланирована встреча «Коалиции желающих». В ходе нее стороны планируют согласовать новые пакеты поддержки для украинской обороны и энергетики, а также провести ряд двусторонних переговоров.

Тем временем в Китае, где накануне состоялись встречи с участием лидеров нескольких государств на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, на четверг, 19 ноября, ожидается проведение трехсторонней встречи между Си Цзиньпином, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Источник: официальный сайт Президента Украины.

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, Китай, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешевым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению её экономического потенциала.

Также во время совместной фотосессии в китайском Шэньчжэне российский диктатор Владимир Путин пытался встать рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако в итоге китайский лидер поставил его подальше от себя, за своей женой Пэн Лиюань.

Читай нас в